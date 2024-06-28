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В пятницу враг ударил по Одесской области баллистикой: возник пожар

Валентина РоманенкоПятница, 28 июня 2024, 14:58
В пятницу враг ударил по Одесской области баллистикой: возник пожар
Илья Евлаш. фото из Facebook

В пятницу 28 июня российские оккупационные войска применили баллистическую ракету по Одесской области, возник пожар на поле пшеницы.

Источник: начальник службы по связям с общественностью Воздушных сил майор Илья Евлаш в эфире национального телемарафона, глава Одесской обладминистрации Олег Кипер в Telegram

Прямая речь Евлаша: "Около полудня враг применил свою баллистическую ракету. Тип устанавливается, и о последствиях будет известно позже".

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Детали: Евлаш добавил, что враг не впервые применяет ракеты с временно оккупированной территории Крыма. Днем, по его словам, противник чаще прибегает к атакам баллистическими ракетами и управляемыми авиационными ракетами типа Х-59.

Кроме того, в прифронтовых территориях также достаточно активно оккупанты применяют 250 или 500-килограммовые КАБы, поэтому опасность сохраняется.

Представитель Воздушных сил подчеркнул гражданам важность реагировать на воздушные тревоги, о которых ВС оперативно информируют в соцсетях.

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Обновлено: Глава Одесской ОГА Олег Кипер позже отметил, что днем враг нанес удар по Одесской области, предварительно, баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетным зарядом.

В результате попадания загорелось пшеничное поле. Пожар ликвидируют.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Убытки уточняются, добавил глава области.

Темы: Одесская областьвойнаракетный ударВоздушные силы ВСУ
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