Прем'єр Польщі: Безпекова угода з Україною на 99% буде підписана до саміту НАТО

Після засідання Європейської ради в Брюсселі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що безпекова угода з Україною вже практично завершена і буде підписана "на 99%" до саміту НАТО у Вашингтоні в липні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: "Наша угода вже практично підписана", – сказав глава польського уряду.

Реклама:

Він зазначив, що йому доводиться "разом з міністром національної оборони дуже ретельно зважувати, як ми можемо надалі допомагати Україні": "Але в жодному разі ми не хочемо і не можемо послабити обороноздатність Польщі. Тут є ще деякі деталі, які потрібно опрацювати", – сказав він.

Прем'єр уточнив, що йдеться радше про певні формулювання, ніж про сумніви "в принципі".

Туск додав, що під час зустрічі в Брюсселі з українським президентом він сказав, що Польща допоможе Україні. "Я сказав дуже чітко: ми допоможемо, тому що ваша безпека – це наша безпека, але ми не будемо робити нічого, що послабить нашу безпосередню безпеку, тобто наші можливості. Мова йде про бійців, про озброєння, яке іноді так само необхідне для Польщі, як і для України", – підкреслив він.

ВІДЕО ДНЯ

"Я можу сказати на 99 відсотків, що у Варшаві, ще до саміту НАТО, ми підпишемо цю угоду разом з президентом Володимиром Зеленським", – запевнив прем'єр-міністр.

Що передувало: Дональд Туск заявив, що невдовзі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

27 червня у Брюсселі відбулося підписання одразу трьох нових безпекових угод України – з Євросоюзом, Естонією та Литвою.