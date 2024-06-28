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Прем'єр Польщі: Безпекова угода з Україною на 99% буде підписана до саміту НАТО

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 червня 2024, 14:42

Після засідання Європейської ради в Брюсселі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що безпекова угода з Україною вже практично завершена і буде підписана "на 99%" до саміту НАТО у Вашингтоні в липні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: "Наша угода вже практично підписана", – сказав глава польського уряду.

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Він зазначив, що йому доводиться "разом з міністром національної оборони дуже ретельно зважувати, як ми можемо надалі допомагати Україні": "Але в жодному разі ми не хочемо і не можемо послабити обороноздатність Польщі. Тут є ще деякі деталі, які потрібно опрацювати", – сказав він.

Прем'єр уточнив, що йдеться радше про певні формулювання, ніж про сумніви "в принципі".

Туск додав, що під час зустрічі в Брюсселі з українським президентом він сказав, що Польща допоможе Україні. "Я сказав дуже чітко: ми допоможемо, тому що ваша безпека – це наша безпека, але ми не будемо робити нічого, що послабить нашу безпосередню безпеку, тобто наші можливості. Мова йде про бійців, про озброєння, яке іноді так само необхідне для Польщі, як і для України", – підкреслив він.

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"Я можу сказати на 99 відсотків, що у Варшаві, ще до саміту НАТО, ми підпишемо цю угоду разом з президентом Володимиром Зеленським", – запевнив прем'єр-міністр.

Що передувало: Дональд Туск заявив, що невдовзі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

27 червня у Брюсселі відбулося підписання одразу трьох нових безпекових угод України – з ЄвросоюзомЕстонією та Литвою

Теми: ПольщаНАТОвійна
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