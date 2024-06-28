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Премьер Польши: Соглашение по безопасности с Украиной на 99% будет подписано до саммита НАТО

Иванна Костина, Валентина РоманенкоПятница, 28 июня 2024, 14:42

После заседания Европейского совета в Брюсселе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что соглашение по безопасности с Украиной уже практически завершено и будет подписано "на 99%" до саммита НАТО в Вашингтоне в июле.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: "Наше соглашение уже практически подписано", - сказал глава польского правительства.

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Он отметил, что ему приходится "вместе с министром национальной обороны очень тщательно взвешивать, как мы можем в дальнейшем помогать Украине": "Но ни в коем случае мы не хотим и не можем ослабить обороноспособность Польши. Здесь есть еще некоторые детали, которые нужно проработать", - сказал он.

Премьер уточнил, что речь идет скорее об определенных формулировках, чем о сомнениях "в принципе".

Туск добавил, что во время встречи в Брюсселе с украинским президентом он сказал, что Польша поможет Украине. "Я сказал очень четко: мы поможем, потому что ваша безопасность – это наша безопасность, но мы не будем делать ничего, что ослабит нашу непосредственную безопасность, то есть наши возможности. Речь идет о бойцах, о вооружении, которое иногда так же необходимо для Польши, как и для Украины", – подчеркнул он.

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"Я могу сказать на 99 процентов, что в Варшаве, еще до саммита НАТО, мы подпишем это соглашение вместе с президентом Владимиром Зеленским", – заверил премьер-министр.

Что предшествовало: Дональд Туск заявил, что вскоре встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

27 июня в Брюсселе состоялось подписание сразу трех новых соглашений Украины по безопасности – с ЕвросоюзомЭстонией и Литвой.

Темы: ПольшаНАТОвойна
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