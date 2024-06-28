Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В этом году Украина представит понятный и детальный план окончания войны - Зеленский

Алена МазуренкоПятница, 28 июня 2024, 15:16
В этом году Украина представит понятный и детальный план окончания войны - Зеленский
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит "понятный и детальный" план окончания войны, который будет готов в этом году. В ближайшее время Украина представит свое детальное видение относительно энергетики, продовольственной безопасности и обменов.

Источник: Зеленский во время подхода к прессе вместе с президентом Словении Наташей Пирц Мусар

Прямая речь: "Дипломатический путь, избранный Украиной, это наша инициатива, потому что мы жертва в этой войне. Саммит мира прошел и сейчас мы подробно работаем над тремя планами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены. Я уверен, что эти вопросы мы решим. По крайней мере, мы подготовим детальный план. Это будет в ближайшее время.

Реклама:

Все остальные пункты формулы мира мы также разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнерами.

Для нас очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем".

Детали: При этом Зеленский отметил, что не все зависит только от Украины.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, понятный и детальный план будет готов уже в 2024 году.

Темы: войнаЗеленскийпереговорыУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

НАПК нашло у экс-заместителя генпрокурора Вербицкого подозрительных активов на 29 млн грн

Зеленский хочет, чтобы Трамп показал свой план "быстрого конца войны"

Украинцам сказали, когда существенно уменьшится количество часов без света

Тищенко попытался через суд выйти из-под домашнего ареста, но не смог

Источники в команде Зеленского говорят, что он "устал от Шмыгаля"

Орбан признал, что Зеленский не поддержал его выгодный России "мирный план"

Все новости...
На Херсонщине из-за удара российского дрона погиб местный житель
На Харьковщине из-за усиления обстрелов РФ расширили зону принудительной эвакуации
Враг сбросил авиабомбы на поселок Нью-Йорк: 4 погибших, 8-летний ребенок в тяжелом состоянии
Последние новости
18:11
Украина не выдала на обмен военного РФ, которого первым осудили за военное преступление
18:05
Россия больше не будет участвовать в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ
17:56
ФутболГлавный тренер олимпийской сборной: Как в такой ситуации готовить команду?
17:50
"Честно": Помощница Тищенко создала общественную организацию одноименную с ВСК Верховной Рады
17:41
От удара дроном оккупантов в Запорожской области погиб гражданский 
17:39
В четверг графики отключения света будут действовать в течение всех суток
17:37
Верховный суд Японии встал на сторону граждан, которых принудительно стерилизовали из-за закона о евгенике
17:24
В июне Украина импортировала больше электроэнергии, чем за весь 2023 год
17:04
Шольц: Германия никогда не поддержит прекращение огня, которое имеет целью капитуляцию Украины
17:00
В Киеве протестируют на выносливость теплосеть под мостом Патона которой 60 лет
Все новости...
Реклама:
Реклама: