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Прем’єр Фіала: Чехія та Україна підпишуть безпекову угоду 18 липня

Іванна Костіна, Анастасія ПроцП'ятниця, 28 червня 2024, 16:52
Прем’єр Фіала: Чехія та Україна підпишуть безпекову угоду 18 липня
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала та президент України Володимир Зеленський, фото липень 2023 року: Getty Images

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, підписання двосторонньої безпекової угоди з Україною відбудеться 18 липня на саміті Європейської політичної спільноти у Лондоні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Чехії у X (Twitter)

Деталі: Він розповів про домовленість із президентом Володимиром Зеленським завершити обговорення тексту угоди перед самітом НАТО у Вашингтоні.

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"Президент Володимир Зеленський і я вчора домовилися, що ми завершимо переговори щодо тексту чесько-української угоди про безпеку до саміту НАТО у Вашингтоні.

Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти в Лондоні 18 липня", – написав Фіала.

ВІДЕО ДНЯ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у п'ятницю заявив, що безпекова угода з Україною вже практично завершена і буде підписана "на 99%" до саміту НАТО у Вашингтоні в липні.

Нагадаємо, 27 червня у Брюсселі відбулося підписання одразу трьох нових безпекових угод України – з Євросоюзом, Естонією та Литвою

Теми: ЧехіяУкраїна
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