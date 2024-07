Премьер Фиала: Чехия и Украина подпишут соглашение по безопасности 18 июля

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что подписание двустороннего соглашения по безопасности с Украиной состоится 18 июля на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение премьер-министра Чехии в X (Twitter)

Детали: Он рассказал о договоренности с президентом Владимиром Зеленским завершить обсуждение текста соглашения перед саммитом НАТО в Вашингтоне.

Реклама:

President @ZelenskyyUa and I agreed yesterday that we will conclude negotiations on the text of the Czech-Ukrainian security agreement before the NATO summit in Washington.



We will then sign it at the European Political Community summit in London on July 18.