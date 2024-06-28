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Премьер Фиала: Чехия и Украина подпишут соглашение по безопасности 18 июля

Иванна Костина, Анастасия ПроцПятница, 28 июня 2024, 16:52
Премьер Фиала: Чехия и Украина подпишут соглашение по безопасности 18 июля
Премьер-министр Чехии Петр Фиала и президент Украины Владимир Зеленский, фото июль 2023 года: Getty Images

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что подписание двустороннего соглашения по безопасности с Украиной состоится 18 июля на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение премьер-министра Чехии в X (Twitter)

Детали: Он рассказал о договоренности с президентом Владимиром Зеленским завершить обсуждение текста соглашения перед саммитом НАТО в Вашингтоне.

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"Президент Владимир Зеленский и я вчера договорились, что мы завершим переговоры по тексту чешско-украинского соглашения о безопасности до саммита НАТО в Вашингтоне.

Затем мы подпишем его на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля", – написал Фиала.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу заявил, что соглашение по безопасности с Украиной уже практически завершено и будет подписано "на 99%" до саммита НАТО в Вашингтоне в июле.

Напомним, 27 июня в Брюсселе состоялось подписание сразу трех новых соглашений по безопасности Украины – с Евросоюзом, Эстонией и Литвой.

Темы: ЧехияУкраина
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