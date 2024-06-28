Генштаб: Кількість боєзіткнень зросла до 102, ворог продовжує нарощувати темпи наступу

Від початку доби 28 червня російські окупанти продовжують нарощувати темпи наступальних дій. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 102, найгарячіше на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 16.00 28 червня

Деталі: На Куп’янському напрямку противник шість разів штурмував оборонні рубежі українських підрозділів в районах Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Кругляківки. Українські воїни стійко тримають оборону. П’ять спроб окупантів просунутися вперед відбито, один бій ще продовжується.

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На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Торського та Серебрянського Лісу. 14 боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще два боєзіткнення тривають.

Продовжує ворог шукати слабкі місця в обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Виїмки оборонцями української землі відбито 15 атак противника. Чотири бойових зіткнення ще не завершилися.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили три безуспішні штурми позицій нашого війська поблизу Часового Яру, Нового та Іванівського. Ще один бій триває.

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На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до дев’яти.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 28 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогресу, Новоселівки Першої та Уманського. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, сім боїв – ще тривають.

Тривають бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. Наразі українські захисники тут відбили сім атак окупаційної армії, ще дві - тривають.

На Времівському напрямку точиться бій неподалік Водяного. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів в глибину нашої території.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.