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Генштаб: Количество боестолкновений возросло до 102, враг продолжает наращивать темпы наступления

Анастасия ПроцПятница, 28 июня 2024, 17:43
Генштаб: Количество боестолкновений возросло до 102, враг продолжает наращивать темпы наступления
фото: Генштаб ВСУ

С начала суток 28 июня российские оккупанты продолжают наращивать темпы наступательных действий. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 102, горячее всего на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 16.00 28 июня

Детали: На Купянском направлении противник шесть раз штурмовал оборонительные рубежи украинских подразделений в районах Степной Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Кругляковки. Украинские воины стойко держат оборону. Пять попыток оккупантов продвинуться вперед отбито, один бой еще продолжается.

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На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 16 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Торского и Серебрянского Леса. 14 боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два боестолкновения продолжаются.

Продолжает враг искать слабые места в обороне на Северском направлении. Вблизи Белогоровки, Спирного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздоловки и Выемки защитниками украинской земли отбито 15 атак противника. Четыре боевых столкновения еще не завершились.

На Краматорском направлении оккупанты совершили три безуспешных штурма позиций нашего войска вблизи Часового Яра, Нового и Ивановского. Еще один бой продолжается.

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На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до девяти.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 28 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Новоселовки Первой и Уманского. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 21 атаку противника, семь боев - еще продолжаются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки на Кураховском направлении. Сейчас украинские защитники здесь отбили семь атак оккупационной армии, еще две - продолжаются.

На Времовском направлении идет бой неподалеку Водяного. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Темы: Генштаббоевые действия
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