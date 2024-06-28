Генштаб: Количество боестолкновений возросло до 102, враг продолжает наращивать темпы наступления
С начала суток 28 июня российские оккупанты продолжают наращивать темпы наступательных действий. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 102, горячее всего на Покровском направлении.
Источник: сводка Генштаба по состоянию на 16.00 28 июня
Детали: На Купянском направлении противник шесть раз штурмовал оборонительные рубежи украинских подразделений в районах Степной Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Кругляковки. Украинские воины стойко держат оборону. Пять попыток оккупантов продвинуться вперед отбито, один бой еще продолжается.
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 16 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Торского и Серебрянского Леса. 14 боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два боестолкновения продолжаются.
Продолжает враг искать слабые места в обороне на Северском направлении. Вблизи Белогоровки, Спирного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздоловки и Выемки защитниками украинской земли отбито 15 атак противника. Четыре боевых столкновения еще не завершились.
На Краматорском направлении оккупанты совершили три безуспешных штурма позиций нашего войска вблизи Часового Яра, Нового и Ивановского. Еще один бой продолжается.
На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до девяти.
На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 28 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Новоселовки Первой и Уманского. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 21 атаку противника, семь боев - еще продолжаются.
Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки на Кураховском направлении. Сейчас украинские защитники здесь отбили семь атак оккупационной армии, еще две - продолжаются.
На Времовском направлении идет бой неподалеку Водяного. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории.
На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.