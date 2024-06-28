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Армія РФ вдарила з артилерії по Бериславщині: одна людина загинула, ще одна поранена

Анастасія ПроцП'ятниця, 28 червня 2024, 18:53
Армія РФ вдарила з артилерії по Бериславщині: одна людина загинула, ще одна поранена
ФОТО: ХЕРСОНСЬКА ОВА

28 червня російська армія випустила по селу Новоолександрівка Бериславського району Херсонської області двадцять пʼять снарядів. Через обстріли загинула 58-річна жінка, ще одна жінка поранена.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

Пряма мова: "Ворожа артилерія випустила по селу двадцять пʼять снарядів. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, а також автівку вогнеборців. 

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фото: Херсонська ОВА

На жаль, у власній оселі смертельні поранення отримала 58-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким загиблої".

 
фото: Херсонська ОВА

Деталі: Також за словами Прокудіна, від обстрілу постраждала 70-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілій.

Теми: Херсонська областьобстрілжертви
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