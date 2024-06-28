Армия РФ ударила из артиллерии по Бериславщине: один человек погиб, еще один ранен

28 июня российская армия выпустила по селу Новоалександровка Бериславского района Херсонской области двадцать пять снарядов. Из-за обстрелов погибла 58-летняя женщина, еще одна женщина ранена.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин

Прямая речь: "Вражеская артиллерия выпустила по селу двадцать пять снарядов. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, а также автомобиль пожарных.

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ФОТО: ХЕРСОНСКАЯ ОВА

К сожалению, в собственном доме смертельные ранения получила 58-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким погибшей".

ФОТО: ХЕРСОНСКАЯ ОВА

Детали: Также по словам Прокудина, от обстрела пострадала 70-летняя местная жительница. Ее доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшей.