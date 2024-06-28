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Россия нанесла ракетный удар по девятиэтажке в Днепре, есть погибший. Среди раненых беременная и младенец

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоПятница, 28 июня 2024, 20:46
Россия нанесла ракетный удар по девятиэтажке в Днепре, есть погибший. Среди раненых беременная и младенец
Фото - ГСЧС

Российская армия нанесла ракетный удар по девятиэтажке в Днепре, известно об одном погибшем и 12 раненых.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Суспільне, Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Враг совершил ракетную атаку на Днепр. Поражена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей. Предварительно, есть раненые".

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Обновлено: Корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в здании разрушены 4 этажа, пятый - поврежден. ГСЧС и полиция начали спасательную операцию, движение по близлежащим улицам перекрыто.

 
фото со страницы владимира зеленского
 
фото со страницы владимира зеленского

ВИДЕО ДНЯ

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар по Днепру, указал, что пострадали три человека.

Прямая речь Зеленского: "Именно поэтому мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточная решительность мира способны остановить российский террор. Нам нужны эти решения – нужен надежный воздушный щит для Украины".

Обновлено в 19:50: Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 19:45 известно об одном погибшем и пятерых раненых. Жертв, по его словам, может быть больше.

Спасатели разбирают завалы. В квартирах заблокированы люди. Одного мужчину чрезвычайники спасли из автомобиля - пострадавшего засыпало частями изуродованного дома.

Позже глава ОВА сообщил, что количество раненых возросло до шести. Среди них 7-месячный младенец. У девушки отравления продуктами горения.

Трое местных в тяжелом состоянии. Это женщины 27 и 30 лет и 29-летний мужчина. Остальные – в среднем.

В многоэтажке изуродованы четыре этажа. Там в квартирах, вероятно, заблокированы люди. Как и в автомобилях вокруг места ракетной атаки. В одном из подъездов разбитого дома произошло возгорание.

В 20:43 Лисак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до девяти, предварительно два человека не выходят на связь.

В 21:48 стало известно, что количество раненых возросло до 12, из них 6 - в больнице. Среди них – беременная женщина. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

 
фото - гсчс днепропетровской области

В 22:50 в МВД сообщили, что в Днепре ликвидировали пожар в поврежденном ракетным ударом жилом доме, спасательные работы продолжаются.

В 00:31 29 июня полиция сообщила, что в Днепре криминалисты отобрали у родственников пропавших без вести материалы для проведения ДНК-экспертиз.

Сейчас правоохранители обнаружили фрагменты тела одного человека, его личность устанавливают.

Также пропавшими без вести считаются две женщины.

Темы: Днепрракетный ударвойна
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