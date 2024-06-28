Россия нанесла ракетный удар по девятиэтажке в Днепре, есть погибший. Среди раненых беременная и младенец

Российская армия нанесла ракетный удар по девятиэтажке в Днепре, известно об одном погибшем и 12 раненых.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Суспільне, Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Враг совершил ракетную атаку на Днепр. Поражена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей. Предварительно, есть раненые".

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Обновлено: Корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в здании разрушены 4 этажа, пятый - поврежден. ГСЧС и полиция начали спасательную операцию, движение по близлежащим улицам перекрыто.

фото со страницы владимира зеленского

фото со страницы владимира зеленского

Дніпро: в пошкодженому житловому будинку зруйновано 4 поверхи.

Відео - Суспільне Дніпро pic.twitter.com/KKiPJWftTK — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 28, 2024

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар по Днепру, указал, что пострадали три человека.

Прямая речь Зеленского: "Именно поэтому мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточная решительность мира способны остановить российский террор. Нам нужны эти решения – нужен надежный воздушный щит для Украины".

Обновлено в 19:50: Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 19:45 известно об одном погибшем и пятерых раненых. Жертв, по его словам, может быть больше.

Спасатели разбирают завалы. В квартирах заблокированы люди. Одного мужчину чрезвычайники спасли из автомобиля - пострадавшего засыпало частями изуродованного дома.

Позже глава ОВА сообщил, что количество раненых возросло до шести. Среди них 7-месячный младенец. У девушки отравления продуктами горения.

Трое местных в тяжелом состоянии. Это женщины 27 и 30 лет и 29-летний мужчина. Остальные – в среднем.

В многоэтажке изуродованы четыре этажа. Там в квартирах, вероятно, заблокированы люди. Как и в автомобилях вокруг места ракетной атаки. В одном из подъездов разбитого дома произошло возгорание.

В 20:43 Лисак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до девяти, предварительно два человека не выходят на связь.

В 21:48 стало известно, что количество раненых возросло до 12, из них 6 - в больнице. Среди них – беременная женщина. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

фото - гсчс днепропетровской области

В 22:50 в МВД сообщили, что в Днепре ликвидировали пожар в поврежденном ракетным ударом жилом доме, спасательные работы продолжаются.

В 00:31 29 июня полиция сообщила, что в Днепре криминалисты отобрали у родственников пропавших без вести материалы для проведения ДНК-экспертиз.

Сейчас правоохранители обнаружили фрагменты тела одного человека, его личность устанавливают.

Также пропавшими без вести считаются две женщины.