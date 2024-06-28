Військовий квиток у "Резерв+" і QR-код від ЦНАПу можна пред’являти на кордоні – подробиці від ДПСУ

Прикордонники фіксують поступове використання електронного військово-облікового документа для перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками, правоохоронці також зчитують QR-код, оформлений у ЦНАП, адже він підв’язується під "Резерв+". Збільшення кількості чоловіків у віці від 18 до 60 на виїзд з України при цьому не спостерігається.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "З моменту запровадження генерування QR-коду в застосунку "Резерв+", чим електронний військово-обліковий документ було прирівняно до паперового, прикордонники почали приймати його на кордоні, адже вони мають однакову юридичну силу.

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За цей час відмічаємо, що громадяни почали користуватися цією нормою. Не можна сказати, що це відбувається масово, але на окремих напрямках люди їдуть з такими документами (QR-код у застосунку "Резерв+") більш активно, зокрема через кордон із Польщею. Звісно, треба також зважати, що на кордоні з Польщею йде найбільший пасажиропотік. Це фактично 50% від загального.

В той же час, як ми і говорили раніше, людям треба ретельно перевіряти інформацію, яка відображається в електронному документі, а також і в паперовому вигляді, щоб вона давала підстави для пропуску через кордон. Нагадаю, що це – відмітки про відстрочку або виключення з військового обліку для тих категорій, яким дозволено перетинати кордон.

Крім цього, як відомо, документи з QR-кодом про військовий облік видають і ЦНАПи, що також прирівнюється до військово-облікового документу в електронній формі. Такі документи прикордонники також приймають від людей, які перетинають кордон, але, звісно, з необхідною перевіркою підстав перетину кордон. Тобто – зчитуємо QR-код, перевіряємо інформацію, яка відображається за ним, і, за необхідності, перевіряємо через систему "Оберіг"".

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Деталі: За словами Демченка, на даний момент кількість відмов у перетині кордону на виїзд коливається на рівні 150-180 осіб за добу (незалежно від форми пред’явлення військово-облікового документа, та інших осіб, які не підпадають під пропуск -ред.).

Водночас прикордонники фіксують, що люди продовжують використовувати підроблені документи.

"Якщо говорити про поточний місяць (червень –ред.), то кількість спроб використання підробок дещо зменшилася. Хоча протягом 2024 року кількість викритих підробок на кордоні в порівнянні з минулим роком більша.

Звісно, що загалом викриті військовослужбовцями ДПСУ підробки – це різні документи, які представляють люди на кордоні, та доступ до системи "Оберіг" дозволяє викривати підробки, які начебто видані Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки", – зазначив спікер ДПСУ.

Демченко додав, що за літній період ДПСУ фіксує загальне збільшення пасажиропотоку, при цьому існує певна перевага виїзду над в’їздом. Це приблизно 100 – 110 тисяч за добу в обох напрямках в будні дні, у вихідні ця цифра сягає приблизно 120 тисяч.

Основну категорію людей, які перетинають кордон, становлять жінки діти, люди похилого віку. Частка чоловіків у віці від 18 до 60 років – не збільшується, додав офіцер.