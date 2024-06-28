Военный билет в "Резерв+" и QR-код от ЦПАУ можно предъявлять на границе – подробности от ГПСУ
Пограничники фиксируют постепенное использование электронного военно-учетного документа для пересечения границы военнообязанными мужчинами, правоохранители также считывают QR-код, оформленный в ЦНАП, ведь он подвязывается под "Резерв+". Увеличение количества мужчин в возрасте от 18 до 60 на выезд из Украины при этом не наблюдается.
Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "С момента введения генерирования QR-кода в приложении "Резерв +", чем электронный военно-учетный документ был приравнен к бумажному, пограничники начали принимать его на границе, ведь они имеют одинаковую юридическую силу.
За это время отмечаем, что граждане начали пользоваться этой нормой. Нельзя сказать, что это происходит массово, но на отдельных направлениях люди едут с такими документами (QR-код в приложении "Резерв+") более активно, в частности через границу с Польшей. Конечно, надо также учитывать, что на границе с Польшей идет самый большой пассажиропоток. Это фактически 50% от общего.
В то же время, как мы и говорили ранее, людям необходимо тщательно проверять информацию, которая отображается в электронном документе, а также и в бумажном виде, чтобы она давала основания для пропуска через границу. Напомню, что это - отметки об отсрочке или исключении с воинского учета для тех категорий, которым разрешено пересекать границу.
Кроме этого, как известно, документы с QR-кодом о воинском учете выдают и ЦПАУ, что также приравнивается к военно-учетному документу в электронной форме. Такие документы пограничники также принимают от людей, пересекающих границу, но, конечно, с необходимой проверкой оснований пересечения границы. То есть - считываем QR-код, проверяем информацию, которая отображается за ним, и, при необходимости, проверяем через систему "Оберіг"".
Детали: По словам Демченко, на данный момент количество отказов в пересечении границы на выезд колеблется на уровне 150-180 человек в сутки (независимо от формы предъявления военно-учетного документа, и других лиц, которые не подпадают под пропуск -ред.)
В то же время пограничники фиксируют, что люди продолжают использовать поддельные документы.
"Если говорить о текущем месяце (июнь -ред.), то количество попыток использования подделок несколько уменьшилось. Хотя в течение 2024 года количество разоблаченных подделок на границе по сравнению с прошлым годом больше.
Конечно, в целом разоблаченные военнослужащими ГПСУ подделки - это разные документы, которые представляют люди на границе, а доступ к системе "Оберіг" позволяет разоблачать подделки, которые якобы выданы Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки", - отметил спикер ГПСУ.
Демченко добавил, что за летний период ГПСУ фиксирует общее увеличение пассажиропотока, при этом существует определенное преимущество выезда над въездом. Это примерно 100 - 110 тысяч в сутки в обоих направлениях в будние дни, в выходные эта цифра достигает примерно 120 тысяч.
Основную категорию людей, которые пересекают границу, составляют женщины дети, пожилые люди. Доля мужчин в возрасте от 18 до 60 лет - не увеличивается, добавил офицер.