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Генштаб: Кількість боєзіткнень зросла до 131, в районі Вовчанська точаться бої

Тетяна ОлійникП'ятниця, 28 червня 2024, 20:38
Генштаб: Кількість боєзіткнень зросла до 131, в районі Вовчанська точаться бої
Фото - 25 повітрянодесантна Січеславська бригада

На фронті кількість бойових зіткнень зросла до 131, найгарячішою точкою по всій лінії фронту залишається Покровський напрямок.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 19:00

Дослівно: "В районі Вовчанська впродовж дня точаться бої. Шість атак противника наші воїни відбили, ще п’ять – тривають.

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На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали сім атак окупантів біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Кругляківки. На даний час два боєзіткнення ще продовжується.

Успіху не мали 14 спроб противника просунутися в глибину нашої території в районах Невського, Макіївки, Торського, Греківки та Серебрянського лісу на Лиманському напрямку. Три боєзіткнення ще продовжуються.

Попередні втрати агресора на даному напрямку від початку доби склали: 90 окупантів вбитими та пораненими, знищено 5 бліндажів та один склад з боєприпасами.

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На Сіверському напрямку ворог 19 разів атакував українських захисників поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Виїмки. Наші воїни стійко тримають оборону та відбили 15 ворожих штурмів. Ще не завершилися чотири бойових зіткнення".

Деталі: На Краматорському напрямку три штурмові дії українські оборонці відбили, два боєзіткнення ще продовжується.

Найгарячішою точкою по всій лінії фронту залишається Покровський напрямок. Кількість ворожих штурмів за день тут зросла до 36. Підрозділи Сил оборони відбили 27 атак агресора, ще дев’ять бойових зіткнень – тривають.

Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Загальна кількість атак тут зросла до 11, з яких дев’ять відбито та дві ще не завершилися.

На Времівському напрямку окупаційні війська чотири рази намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Водяного. Два боєзіткнення ще тривають.

На Придніпровському напрямку безуспішно завершилися п’ять штурмів російських загарбників в районі Кринок. Ситуація контрольована.

Теми: Генштаб
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