Генштаб: Количество боеприкосновений возросло до 131, в районе Волчанска ведутся бои

На фронте количество боевых столкновений возросло до 131, горячей точкой по всей линии фронта остается Покровское направление.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00

Дословно: "В районе Волчанска в течение дня ведутся бои. Шесть атак противника наши воины отбили, еще пять – продолжаются.

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На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали семь атак оккупантов возле Степной Новоселовки, Стельмаховки, Синковки и Кругляковки. В настоящее время два боеприкосновения еще продолжается.

Успеха не было 14 попыток противника продвинуться в глубину нашей территории в районах Невского, Макеевки, Торского, Грековки и Серебрянского леса на Лиманском направлении. Три боестолкновения еще продолжаются.

Предыдущие потери агрессора на данном направлении с начала суток составили: 90 окупантов убитыми и ранеными, уничтожено 5 блиндажей и один склад с боеприпасами.

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На Северском направлении враг 19 раз атаковал украинских защитников вблизи Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздолевки и Выемки. Наши воины стойко держат оборону и отразили 15 вражеских штурмов. Еще не завершились четыре боевых столкновения".

Детали: На Краматорском направлении три штурмовых действия украинские защитники отбили, два боестолкновения еще продолжается.

Горячей точкой по всей линии фронта остается Покровское направление. Количество вражеских штурмов за день здесь возросло до 36. Подразделения Сил обороны отразили 27 атак агрессора, еще девять боевых столкновений – продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. С начала дня враг атакует у Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки. Общее количество атак здесь возросло до 11, из которых девять отбиты и две еще не завершились.

На Времивском направлении оккупационные войска четырежды пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Водяного. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Приднепровском направлении безуспешно завершились пять штурмов российских захватчиков в районе Крынок. Ситуация контролируется.