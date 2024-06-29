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На Херсонщині росіяни влучили в житловий будинок, двоє потерпілих

Ольга Глущенко Субота, 29 червня 2024, 00:12
На Херсонщині росіяни влучили в житловий будинок, двоє потерпілих
Обстріл Херсонщини. Ілюстративне фото Getty Images

Ввечері 28 червня росіяни завдали удару по Комишанах Херсонської області, ворожий поцілив у житловий будинок, відомо про двох потерпілих.

Джерело: військова адміністрація Херсонської області

Дослівно: "Окупанти продовжують терор Херсонщини. Годину тому російські військові вкрили вогнем Комишани".

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Деталі: В ОВА зазначили, що ворожий снаряд поцілив у житловий будинок. Відомо про двох потерпілих.

Травми отримала 49-річна жінка і 22-річний чоловік.

Обох потерпілих доправили до лікарні. Нині медики їх дообстежують.

Теми: Херсонська областьобстрілвійна
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