На Херсонщині росіяни влучили в житловий будинок, двоє потерпілих
Субота, 29 червня 2024, 00:12
Ввечері 28 червня росіяни завдали удару по Комишанах Херсонської області, ворожий поцілив у житловий будинок, відомо про двох потерпілих.
Джерело: військова адміністрація Херсонської області
Дослівно: "Окупанти продовжують терор Херсонщини. Годину тому російські військові вкрили вогнем Комишани".
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Деталі: В ОВА зазначили, що ворожий снаряд поцілив у житловий будинок. Відомо про двох потерпілих.
Травми отримала 49-річна жінка і 22-річний чоловік.
Обох потерпілих доправили до лікарні. Нині медики їх дообстежують.