Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В Херсонской области россияне попали в жилой дом, двое пострадавших

Ольга ГлущенкоСуббота, 29 июня 2024, 00:12
В Херсонской области россияне попали в жилой дом, двое пострадавших
Обстрел Херсонской области. Иллюстративные фото Getty Images

Вечером 28 июня россияне нанесли удар по Камышанам Херсонской области, вражеский попал в жилой дом, известно о двух пострадавших.

Источник: военная администрация Херсонской области

Дословно: "Оккупанты продолжают террор Херсонщины. Час назад российские военные покрыли огнем Камышаны".

Реклама:

Детали: В ОВА отметили, что вражеский снаряд попал в жилой дом. Известно о двух пострадавших.

Травмы получила 49-летняя женщина и 22-летний мужчина.

Обоих пострадавших доставили в больницу. В настоящее время медики их дообследуют.

Темы: Херсонская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

В Киеве открыли выставку спасенного от оккупантов "скифского золота"

В Украине существует риск скачка цен - Минэкономики

Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я

Зеленский объяснил, почему сложно на фронте: 14 бригад резерва стоят без оружия

видеоУникальная спецоперация: защитники спасли из оккупации морпеха, который больше года был в плену

Все новости...
Херсонская область
Россия убила и ранила еще 16 гражданских на Херсонщине
Из-за артиллерийских обстрелов в Херсонской области ранен мужчина
Армия РФ ударила из артиллерии по Бериславщине: один человек погиб, еще один ранен
Последние новости
19:41
Евро-2024Не показали весь свой потенциал: Ребров подвел итоги выступления сборной Украины на Евро
19:29
В Австралии полиция обнаружила останки 12-летней девочки, которую во время купания в водоеме похитил крокодил
19:28
Оккупанты ударили дроном по двум гражданским в Херсоне
19:07
Доля воздушных тревог во время работы торговых центров снизилась до 11%
19:03
В Ворохте на Прикарпатье местные напали на блокпост ТЦК, потому что тот "отпугивал туристов"
18:36
Nvidia заработает 12 миллиардов долларов на чипах ИИ в Китае в 2024 году, несмотря на контроль США
18:30
В Киевской области женщина сбросила собаку с моста: волонтеры спасли животное и назвали Горошинкой
18:25
СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву
18:11
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: мир через посредников и Раду его не устраивает
18:08
Российский дрон атаковал мирного жителя на Херсонщине
Все новости...
Реклама:
Реклама: