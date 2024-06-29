В Херсонской области россияне попали в жилой дом, двое пострадавших

Вечером 28 июня россияне нанесли удар по Камышанам Херсонской области, вражеский попал в жилой дом, известно о двух пострадавших.

Источник: военная администрация Херсонской области

Дословно: "Оккупанты продолжают террор Херсонщины. Час назад российские военные покрыли огнем Камышаны".

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Детали: В ОВА отметили, что вражеский снаряд попал в жилой дом. Известно о двух пострадавших.

Травмы получила 49-летняя женщина и 22-летний мужчина.

Обоих пострадавших доставили в больницу. В настоящее время медики их дообследуют.