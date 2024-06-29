Минулої доби найбільше бойових зіткнень відбулося на Покровському напрямку – Генштаб

Станом на 22 годину минулої доби на фронті відбулося 140 бойових зіткнень, 29 з яких – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО та станцію РЕБ противника.

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Російські загарбники завдали по території України 61 авіаційний удар із застосуванням 110 КАБів, також задіяли 328 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3180 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин".

Деталі: На Харківському напрямку окупанти впродовж минулого дня за підтримки авіації 12 разів атакували в районі Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили 10 штурмових дій противника, ще два боєзіткнення тривають. Генштаб називає ситуацію контрольованою.

За попередніми даними, втрати агресора на цьому напрямку склали 89 окупантів вбитими і пораненими. Знищені три бойові броньовані машини, вісім автомобілів, 26 бліндажів та склад боєприпасів.

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На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять спроб відтіснити українські підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка та Кругляківка. Українські воїни відбили вісім атак ворога. Триває бій біля Синьківки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Макіївки, Невського, Торського та Серебрянського лісу. Захисники України відбили 17 атак ворога, бої тривають.

"Вживаються заходи щодо недопущення просування окупантів у глибину нашої території", – додають у Генштабі.

На Сіверському напрямку обстановка напружена. Від початку доби окупанти здійснили 19 штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки. Підрозділи Сил оборони відбили 15 атак російських окупантів, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку окупанти не відмовляються від намірів просунутися в районі Часового Яру, Нового та Іванівського. Українські оборонці відбили дві атаки противника, ще три штурмові дії не завершилися.

На напрямку Горлівка-Торецьк противник за підтримки авіації 15 разів атакував позиції українського війська. Без успіху завершилися 14 ворожих штурмів, ще один бій триває. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень збільшилась до 37. Загарбники продовжують тиснути на бойові порядки українських підрозділів поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки, Прогресу, Новоселівки Першої та Уманського. Українські воїни відбили 29 ворожих атак, тривають бої.

Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 160 окупантів вбитими і пораненими. Захисники знищили дві бойові броньовані машини, чотири автомобілі та два бліндажі.

На Курахівському напрямку від початку доби відбулося 11 боєзіткнень. Без успіху для противника завершилося п’ять штурмових дій поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Водночас зберігається активність ворога поблизу Красногорівки, де чотири атаки агресора відбиті, та ще два боєзіткнення тривають. Ситуація напружена.

На Времівському напрямку противник намагається вклинитися в передній край оборони українських підрозділів в районі Водяного. Дії ворога активно підтримує артилерія.

На Оріхівському та Придніпровському напрямку всі зусилля загарбницьких військ потіснити українські підрозділи із займаних позицій зазнали невдачі.

На інших напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.