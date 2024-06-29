За прошедшие сутки больше всего боевых столкновений произошло на Покровском направлении – Генштаб

По состоянию на 22 часа минувших суток на фронте произошло 140 боевых столкновений, 29 из которых – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО и станцию РЭБ противника.

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Российские захватчики нанесли по территории Украины 61 авиационный удар с применением 110 КАБов, также задействовали 328 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 3180 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин".

Детали: На Харьковском направлении оккупанты в течение прошлого дня при поддержке авиации 12 раз атаковали в районе Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили 10 штурмовых действий противника, еще два боестолкновения продолжаются. Генштаб называет ситуацию контролируемой.

По предварительным данным, потери агрессора на этом направлении составили 89 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 26 блиндажей и склад боеприпасов.

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На Купянском направлении противник совершил девять попыток оттеснить украинские подразделения с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Стельмаховка и Кругляковка. Украинские воины отбили восемь атак врага. Продолжается бой возле Синьковки.

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Макеевки, Невского, Торского и Серебрянского леса. Защитники Украины отбили 17 атак врага, бои продолжаются.

"Принимаются меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории", – добавляют в Генштабе.

На Северском направлении обстановка напряженная. С начала суток оккупанты совершили 19 штурмовых действий вблизи Белогоровки, Спирного, Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки. Подразделения Сил обороны отбили 15 атак российских оккупантов, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты не отказываются от намерений продвинуться в районе Часового Яра, Нового и Ивановского. Украинские защитники отбили две атаки противника, еще три штурмовые действия не завершились.

На направлении Горловка-Торецк противник при поддержке авиации 15 раз атаковал позиции украинской армии. Без успеха завершились 14 вражеских штурмов, еще один бой продолжается. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений увеличилось до 37. Захватчики продолжают давить на боевые порядки украинских подразделений вблизи Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеновки, Прогресса, Новоселовки Первой и Уманского. Украинские воины отбили 29 вражеских атак, продолжаются бои.

Предыдущие потери агрессора на этом направлении составили 160 оккупантов убитыми и ранеными. Защитники уничтожили две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два блиндажа.

На Кураховском направлении с начала суток произошло 11 боестолкновений. Без успеха для противника завершилось пять штурмовых действий вблизи Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки. В то же время сохраняется активность врага вблизи Красногоровки, где четыре атаки агрессора отбиты, и еще два боестолкновения продолжаются. Ситуация напряженная.

На Времовском направлении противник пытается вклиниться в передний край обороны украинских подразделений в районе Водяного. Действия врага активно поддерживает артиллерия.

На Ореховском и Приднепровском направлении все усилия захватнических войск потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций потерпели неудачу.

На других направлениях обстановка остается без существенных изменений.