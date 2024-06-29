Росіяни атакували громаду на Сумщині 16 ракетами, скинули 18 мін

Протягом минулого дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, одну із громад атакували 16 ракетами і скинули на її територію 18 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 131 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

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"Великописарівська громада: 18 мін скинули росіяни на територію громади. Крім того, гелікоптер з території РФ здійснив пуск 16 ракет (НАР, 16 вибухів)".

Деталі: По Середино-Будській громаді росіяни здійснили обстріл з використанням двох FPV-дронів, мінометний обстріл, артобстріли – 23 вибухи.

По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з артилерії, мінометів, здійснив обстріли з використанням FPV дронів, загалом – 25 5 вибухів. Внаслідок обстрілу отримала поранення одна цивільна особа.

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У Білопільській громаді зафіксували обстріли з використанням FPV-дронів, артобстріли – 22 вибухи.

По Хотінській громаді був обстріл з використанням трьох FPV-дронів, 3 вибухи.

По Есманьській громаді ворог вдарив з мінометів та артилерії, 4 вибухи.

Юнаківську громаду обстріляв з використанням FPV-дронів, 3 вибухи.

По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії та здійснили обстріл з використанням FPV дронів, 6 вибухів.

По Шалигинській громаді був артилерійський обстріл, 2 вибухи.

На територію Новослобідської громади ворог скинув 9 мін.