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Росіяни атакували громаду на Сумщині 16 ракетами, скинули 18 мін

Ольга Глущенко Субота, 29 червня 2024, 02:58
Росіяни атакували громаду на Сумщині 16 ракетами, скинули 18 мін
наслідки ворожих обстрілів Сумської області, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, одну із громад атакували 16 ракетами і скинули на її територію 18 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 131 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

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"Великописарівська громада: 18 мін скинули росіяни на територію громади. Крім того, гелікоптер з території РФ здійснив пуск 16 ракет (НАР, 16 вибухів)".

Деталі: По Середино-Будській громаді росіяни здійснили обстріл з використанням двох FPV-дронів, мінометний обстріл, артобстріли – 23 вибухи.

По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з артилерії, мінометів, здійснив обстріли з використанням FPV дронів, загалом – 25 5 вибухів. Внаслідок обстрілу отримала поранення одна цивільна особа.

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У Білопільській громаді зафіксували обстріли з використанням FPV-дронів, артобстріли – 22 вибухи.

По Хотінській громаді був обстріл з використанням трьох FPV-дронів, 3 вибухи.

По Есманьській громаді ворог вдарив з мінометів та артилерії, 4 вибухи.

Юнаківську громаду обстріляв з використанням FPV-дронів, 3 вибухи.

По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії та здійснили обстріл з використанням FPV дронів, 6 вибухів.

По Шалигинській громаді був артилерійський обстріл, 2 вибухи.

На територію Новослобідської громади ворог скинув 9 мін.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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