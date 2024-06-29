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Россияне атаковали громаду на Сумщине 16 ракетами, сбросили 18 мин

Ольга ГлущенкоСуббота, 29 июня 2024, 02:58
Россияне атаковали громаду на Сумщине 16 ракетами, сбросили 18 мин
последствия вражеских обстрелов Сумской области, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 36 обстрелов Сумской области, одну из общин атаковали 16 ракетами и сбросили на ее территорию 18 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксирован 131 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Есманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".

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"Великописаревская громада: 18 мин сбросили россияне на территорию громады. Кроме того, вертолет с территории РФ осуществил пуск 16 ракет (НАР, 16 взрывов)".

Детали: По Середино-Будской громаде россияне совершили обстрел с использованием двух FPV-дронов, минометный обстрел, артобстрелы - 23 взрыва.

По Зноб-Новгородской громаде враг бил из артиллерии, минометов, совершил обстрелы с использованием FPV дронов, в общем - 25 5 взрывов. В результате обстрела получил ранения один гражданский человек.

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В Белопольской громаде зафиксировали обстрелы с использованием FPV-дронов, артобстрелы - 22 взрыва.

По Хотинской громаде был обстрел с использованием трех FPV-дронов, 3 взрыва.

По Эсманьской громаде враг ударил из минометов и артиллерии, 4 взрыва.

Юнаковскую громаду обстрелял с использованием FPV-дронов, 3 взрыва.

По Краснопольской громаде россияне били из артиллерии и совершили обстрел с использованием FPV-дронов, 6 взрывов.

По Шалыгинской громаде был артиллерийский обстрел, 2 взрыва.

На территорию Новослободской громады враг сбросил 9 мин.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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