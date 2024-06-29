За даними національного спротиву, росіяни продовжують здійснювати систематичні заходи з мілітаризації підлітків на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Донеччині до "Юнармії" вступило близько сотні українських підлітків.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "На ТОТ розбудовують мережу "Юнармії" – російського аналога нацистського руху гітлер’югенд, мілітаристичного руху підлітків, як мають стати основою ЗС РФ надалі. У червні на Савур-Могилі (курган у східній частині Донецької області – ред.) присягу ворожому руху прийняло до сотні українських підлітків.

Реклама:

Надалі саме вони стануть основою для навчання у військових училищах при міністерстві нападу РФ".

Деталі: У ЦНС зазначають, що росіяни заманюють підлітків через їхніх батьків обіцянками про соціальне зростання дітей.

Дослівно: "Проте ворог не говорить про те, що саме українці й інші поневолені етноси імперії стають основою для штурмових загонів у війнах Кремля".