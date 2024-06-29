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В ВОТ в июне около сотни подростков вступило в российскую "Юнармию" – сопротивление

Ольга ГлущенкоСуббота, 29 июня 2024, 04:04
В ВОТ в июне около сотни подростков вступило в российскую Юнармию – сопротивление
фото: ЦНС

По данным национального сопротивления, россияне продолжают осуществлять систематические мероприятия по милитаризации подростков на временно оккупированных территориях, в частности в Донецкой области в "Юнармию" вступило около сотни украинских подростков.

Источник: ЦНС

Дословно: "На ВОТ развивают сеть "Юнармии" – российского аналога нацистского движения гитлерюгенд, милитаристического движения подростков, которые должны стать основой ВС РФ в дальнейшем. В июне на Саур-Могиле (курган в восточной части Донецкой области – ред.) присягу вражескому движению приняло до сотни украинских подростков.

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В дальнейшем именно они станут основой для обучения в военных училищах при министерстве нападения РФ".

Детали: В ЦНС отмечают, что россияне заманивают подростков через их родителей обещаниями о социальном росте детей.

Дословно: "Однако враг не говорит о том, что именно украинцы и другие порабощенные этносы империи становятся основой для штурмовых отрядов в войнах Кремля".

Темы: оккупациядети
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