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Іран заявив про "війну на знищення" в разі атаки Ізраїлю на Ліван

Ольга Глущенко Субота, 29 червня 2024, 05:32
Іран заявив про війну на знищення в разі атаки Ізраїлю на Ліван
фото: getty images

Представництво Ірану в ООН заявило, в разі атаки Ізраїлю на Ліван, "почнеться війна на знищення".

Джерело: Представництво Ірану в ООН у мережі Х

Дослівно: "Незважаючи на те, що Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму про намір напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, почнеться війна на знищення.

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Всі варіанти, в т.ч. повне залучення всіх фронтів Опору, на столі".

Передісторія:

  • Як відомо, у неділю прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця.
  • Водночас він додав, що як тільки інтенсивні бої в Газі закінчаться, Ізраїль зможе розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бої з Хезболлою.
  • У США намагаються сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту. Очікується, що це питання підніметься цього тижня, коли міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант відвідає Вашингтон для зустрічей з міністром оборони США Ллойдом Остіном, держсекретарем Ентоні Блінкеном та іншими високопосадовцями.
  • Міністерка закордонних справ Ізраїлю Анналена Бербок під час свого візиту до Ізраїлю збриається порушити питання про особливо напружену і небезпечну ситуацію на кордоні між Ізраїлем і Ліваном.

Теми: ІранІзраїльЛіван
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