Іран заявив про "війну на знищення" в разі атаки Ізраїлю на Ліван

Представництво Ірану в ООН заявило, в разі атаки Ізраїлю на Ліван, "почнеться війна на знищення".

Джерело: Представництво Ірану в ООН у мережі Х

Дослівно: "Незважаючи на те, що Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму про намір напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, почнеться війна на знищення.

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Всі варіанти, в т.ч. повне залучення всіх фронтів Опору, на столі".

Передісторія: