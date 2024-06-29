Іран заявив про "війну на знищення" в разі атаки Ізраїлю на Ліван
Субота, 29 червня 2024, 05:32
Представництво Ірану в ООН заявило, в разі атаки Ізраїлю на Ліван, "почнеться війна на знищення".
Джерело: Представництво Ірану в ООН у мережі Х
Дослівно: "Незважаючи на те, що Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму про намір напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, почнеться війна на знищення.
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Всі варіанти, в т.ч. повне залучення всіх фронтів Опору, на столі".
Передісторія:
- Як відомо, у неділю прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця.
- Водночас він додав, що як тільки інтенсивні бої в Газі закінчаться, Ізраїль зможе розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бої з Хезболлою.
- У США намагаються сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту. Очікується, що це питання підніметься цього тижня, коли міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант відвідає Вашингтон для зустрічей з міністром оборони США Ллойдом Остіном, держсекретарем Ентоні Блінкеном та іншими високопосадовцями.
- Міністерка закордонних справ Ізраїлю Анналена Бербок під час свого візиту до Ізраїлю збриається порушити питання про особливо напружену і небезпечну ситуацію на кордоні між Ізраїлем і Ліваном.