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Иран заявил о "войне на уничтожение" в случае атаки Израиля на Ливан

Ольга ГлущенкоСуббота, 29 июня 2024, 05:32
Иран заявил о войне на уничтожение в случае атаки Израиля на Ливан
фото: getty images

Представительство Ирана в ООН заявило, в случае атаки Израиля на Ливан, "начнется война на уничтожение".

Источник: Представительство Ирана в ООН в сети Х

Дословно: "Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение.

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Предыстория:

  • Как известно, в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу.
  • В то же время он добавил, что как только интенсивные бои в Газе закончатся, Израиль сможет развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились бои с Хезболлой.
  • В США пытаются способствовать дипломатическому решению конфликта. Ожидается, что этот вопрос поднимется на этой неделе, когда министр обороны Израиля Йоав Галант посетит Вашингтон для встреч с министром обороны США Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и другими высокопоставленными чиновниками.
  • Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Израиль собирается поднять вопрос об особо напряженной и опасной ситуации на границе между Израилем и Ливаном.

Темы: ИранИзраильЛиван
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