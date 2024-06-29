Иран заявил о "войне на уничтожение" в случае атаки Израиля на Ливан
Суббота, 29 июня 2024, 05:32
Представительство Ирана в ООН заявило, в случае атаки Израиля на Ливан, "начнется война на уничтожение".
Источник: Представительство Ирана в ООН в сети Х
Дословно: "Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение.
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Все варианты, в т.ч. полное задействование всех фронтов Сопротивления, на столе".
Предыстория:
- Как известно, в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу.
- В то же время он добавил, что как только интенсивные бои в Газе закончатся, Израиль сможет развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились бои с Хезболлой.
- В США пытаются способствовать дипломатическому решению конфликта. Ожидается, что этот вопрос поднимется на этой неделе, когда министр обороны Израиля Йоав Галант посетит Вашингтон для встреч с министром обороны США Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и другими высокопоставленными чиновниками.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Израиль собирается поднять вопрос об особо напряженной и опасной ситуации на границе между Израилем и Ливаном.