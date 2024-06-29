Иран заявил о "войне на уничтожение" в случае атаки Израиля на Ливан

Представительство Ирана в ООН заявило, в случае атаки Израиля на Ливан, "начнется война на уничтожение".

Источник: Представительство Ирана в ООН в сети Х

Дословно: "Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение.

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Все варианты, в т.ч. полное задействование всех фронтов Сопротивления, на столе".

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