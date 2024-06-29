Росіяни втратили ще 1070 солдатів, 57 артсистем і 7 танків
Субота, 29 червня 2024, 07:20
За минулу добу росіяни у війні проти України втратили 1070 солдатів, 7 танків і 57 артилерійських систем.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 541560 (+1070) осіб,
- танків ‒ 8073 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15505 (+25) од,
- артилерійських систем – 14480 (+57) од,
- РСЗВ / MLRS – 1109 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 871 (+0) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11538 (+29) од,
- крилатих ракет ‒ 2331 (+2) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19568 (+54) од,
- спеціальної техніки ‒ 2436 (+5) од.