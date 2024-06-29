Россияне потеряли еще 1070 солдат, 57 артсистем и 7 танков
Суббота, 29 июня 2024, 07:20
За минувшие сутки россияне в войне против Украины потеряли 1070 солдат, 7 танков и 57 артиллерийских систем.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 541560 (+1070) человек,
- танков – 8073 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 15505 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 14480 (+57) ед,
- РСЗО / MLRS – 1109 (+0) ед,
- средств ПВО – 871 (+0) ед,
- самолетов – 360 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 11538 (+29) ед,
- крылатых ракет – 2331 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 19568 (+54) ед,
- специальной техники – 2436 (+5) ед.