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Россияне потеряли еще 1070 солдат, 57 артсистем и 7 танков

Ольга ГлущенкоСуббота, 29 июня 2024, 07:20
Россияне потеряли еще 1070 солдат, 57 артсистем и 7 танков
украинские защитники, иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки россияне в войне против Украины потеряли 1070 солдат, 7 танков и 57 артиллерийских систем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 541560 (+1070) человек,
  • танков – 8073 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 15505 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 14480 (+57) ед,
  • РСЗО / MLRS – 1109 (+0) ед,
  • средств ПВО – 871 (+0) ед,
  • самолетов – 360 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 11538 (+29) ед,
  • крылатых ракет – 2331 (+2) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19568 (+54) ед,
  • специальной техники – 2436 (+5) ед.

Темы: потери в войнеРосcиявойна
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