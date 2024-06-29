Росія вбила та поранила ще 16 цивільних на Херсонщині

Через російську агресію у п’ятницю 4 людини загинули у Херсонській області, ще 10 - дістали поранення, а вже вранці у суботу РФ знову атакувала область – двоє постраждалих.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Внаслідок ранкової атаки у селі Наддніпрянське постраждали двоє місцевих жителів.

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У 57-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, підшкірну гематому тім’яної області, від госпіталізації вона відмовилась.

Із забійною травмою голови до лікарні шпиталізували 41-річного чоловіка.

Протягом 28 червня російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 22 приватні будинки.

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Зафіксовано влучання в магазини та газопровід. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні автівки, а також службове авто рятувальників.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Шляхове, Одрадокам'янка, Новокаїри, Янтарне, Дар'ївка, Микільське, Новоолександрівка, Білоусове, Крупиця, Білозерка, Новоберислав, Львове, Михайлівка, Томина Балка, Золота Балка, Комишани, Наддніпрянське, Антонівка, Садове, Тягинка, Новотягинка, Ольгівка та місто Херсон.