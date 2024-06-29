Россия убила и ранила еще 16 гражданских на Херсонщине

Из-за российской агрессии в пятницу 4 человека погибли в Херсонской области, еще 10 - получили ранения, а уже утром в субботу РФ снова атаковала область - двое пострадавших.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: В результате утренней атаки в селе Надднепрянское пострадали двое местных жителей.

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У 57-летней женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, подкожную гематому теменной области, от госпитализации она отказалась.

С убойной травмой головы в больницу госпитализировали 41-летнего мужчину.

В течение 28 июня российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажки и 22 частных дома.

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Зафиксировано попадание в магазины и газопровод. В результате обстрелов повреждены частные автомобили, а также служебное авто спасателей.

Под вражеским огнем и авиаударами оказались Шляховое, Одрадокаменка, Новокаиры, Янтарное, Дарьевка, Никольское, Новоалександровка, Белоусово, Крупица, Белозерка, Новоберислав, Львовское, Михайловка, Томина Балка, Золотая Балка, Камышаны, Надднепрянское, Антоновка, Садовое, Тягинка, Новотягинка, Ольговка и город Херсон.