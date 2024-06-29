Над Севастополем спрацювала ППО
Уранці 29 червня окупанти повідомили, що над Кримом "збивали повітряні цілі".
Джерело: так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, місцеві телеграм-канали
Пряма мова Развожаєва: "У Севастополі працює ППО...
За попередньою інформацією 2 повітряні цілі знищено в небі над акваторією і в районі Балаклави. Але осколки збитих цілей впали в прибережній зоні та Балаклавському районі.
За попередньою інформацією Рятувальної служби - сталося загоряння трави в районі Ялтинського кільця.
У Балаклаві осколками пошкоджено покрівлю приватного будинку".
Деталі: Місцеві канали пишуть, що в багатьох частинах міста не було або не було чутно повітряної тривоги.
Також пропагандисти пишуть, нібито "метою ударів була Балаклавська ТЕС і зона ППО Тарханкута".