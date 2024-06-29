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Над Севастополем спрацювала ППО

Роман ПетренкоСубота, 29 червня 2024, 09:32
Над Севастополем спрацювала ППО
google.maps

Уранці 29 червня окупанти повідомили, що над Кримом "збивали повітряні цілі".

Джерело: так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, місцеві телеграм-канали

Пряма мова Развожаєва: "У Севастополі працює ППО...

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За попередньою інформацією 2 повітряні цілі знищено в небі над акваторією і в районі Балаклави. Але осколки збитих цілей впали в прибережній зоні та Балаклавському районі.

За попередньою інформацією Рятувальної служби - сталося загоряння трави в районі Ялтинського кільця.

У Балаклаві осколками пошкоджено покрівлю приватного будинку".

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Деталі: Місцеві канали пишуть, що в багатьох частинах міста не було або не було чутно повітряної тривоги.

Також пропагандисти пишуть, нібито "метою ударів була Балаклавська ТЕС і зона ППО Тарханкута".

Теми: КримППОракетний удар
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