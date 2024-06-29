Над Севастополем сработала ПВО
Утром 29 июня оккупанты сообщили, что над Крымом "сбивали воздушные цели".
Источник: так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, местные телеграм-каналы
Прямая речь Развожаева: "В Севастополе работает ПВО...
По предварительной информации 2 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.
По предварительной информации Спасательной службы — произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца.
В Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома".
Детали: Местные каналы пишут, что во многих частях города не было или не было слышно воздушную тревогу.
Также пропагандисты пишут, якобы "целью ударов была Балаклавская ТЭС и зона ПВО Тарханкута".