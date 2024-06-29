Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Трамп запевнив, що РФ та Китай не будуть ворогами, якщо у США "буде розумний президент"

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоСубота, 29 червня 2024, 10:41
Трамп запевнив, що РФ та Китай не будуть ворогами, якщо у США буде розумний президент
фото: getty

Дональд Трамп заявив, що якщо у США буде "розумний президент", то такі країни як Росія, Китай і КНДР перестануть бути ворогами Сполучених Штатів. 

Джерело: Трамп під час передвиборчого мітингу у Вірджинії, "Європейська правда"

Деталі: Виступаючи перед натовпом своїх прихильників, Трамп заявив, що ці країни "не поважають" нинішнього президента США Джо Байдена.

Реклама:

"У нас є зовнішні вороги – Китай, Росія, Північна Корея. Але вони насправді не вороги, якби у нас був розумний президент. Вони не будуть ворогами, якщо у нас буде розумний президент, вони будуть робити прекрасні речі", – сказав Трамп.

Він також вкотре заявив, що зможе врегулювати війну між Україною та Росією після своєї перемоги на виборах і зробить це ще до того, як зайде до Білого дому, хоча не пояснив, як.

Нагадаємо, під час дебатів у четвер Трамп заявив, що умови, висунуті главою Кремля Владіміром Путіним нібито як умови для припинення розв’язаної РФ війни проти України, є неприйнятними.

ВІДЕО ДНЯ

Також варто зазначити, що радники Трампа представили йому свій план припинення війни в Україні. Він передбачає, що Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

У штабі Трампа розповіли, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною

Теми: ТрампСШАРосіяКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

відеоУнікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні

Усі новини...
Трамп
60% американців хочуть заміни Байдена як кандидата від демократів після дебатів
Що буде зі Східно-Центральною Європою, якщо США підуть?
Байден визнав критику щодо виступу на дебатах із Трампом, але іти не планує
Останні новини
19:29
В Австралії поліція знайшла останки 12-річної дівчинки, яку під час купання у водоймі викрав крокодил
19:28
Окупанти вдарили дроном по двох цивільних у Херсоні
19:07
Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%
19:03
У Ворохті на Прикарпатті місцеві напали на блокпост ТЦК, бо той відлякував туристів
18:36
Nvidia заробить 12 мільярдів доларів на чипах ШІ в Китаї у 2024 році, попри контроль США
18:30
На Київщині жінка скинула собаку з мосту: волонтери врятували тварину й назвали Горошинкою
18:25
ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву
18:11
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує
18:08
Російський дрон атакував мирного жителя на Херсонщині
18:02
Чи жили давні люди у тибетській печері на висоті понад 3000 км? Вчені розгадали таємницю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: