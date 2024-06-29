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Трамп заверил, что РФ и Китай не будут врагами, если у США "будет умный президент"

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 29 июня 2024, 10:41
Трамп заверил, что РФ и Китай не будут врагами, если у США будет умный президент
фото: getty

Дональд Трамп заявил, что если у США будет "умный президент", то такие страны как Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами Соединенных Штатов.

Источник: Трамп во время предвыборного митинга в Вирджинии, "Европейская правда"

Детали: Выступая перед толпой своих сторонников, Трамп заявил, что эти страны "не уважают" нынешнего президента США Джо Байдена.

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"У нас есть внешние враги – Китай, Россия, Северная Корея. Но они на самом деле не враги, если бы у нас был умный президент. Они не будут врагами, если у нас будет умный президент, они будут делать прекрасные вещи", – сказал Трамп.

Он также в очередной раз заявил, что сможет урегулировать войну между Украиной и Россией после своей победы на выборах и сделает это еще до того, как зайдет в Белый дом, хотя не объяснил, как.

Напомним, во время дебатов в четверг Трамп заявил, что условия, выдвинутые главой Кремля Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, являются неприемлемыми.

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Также стоит отметить, что советники Трампа представили ему свой план окончания войны в Украине. Он предусматривает, что Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, а Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

В штабе Трампа рассказали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной.

Темы: ТрампСШАРосcияКитай
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