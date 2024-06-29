РФ масовано обстріляла Донеччину: 4 вбитих і 7 поранених

Внаслідок російських обстрілів Донеччини у суботу загинули четверо мирних мешканців, іще 7 дістали поранень.

Джерело: Донецька ОВА, Донецька обласна прокуратура

Реклама:

Деталі: Спершу в ОВА повідомляли, що у Лиманській громаді під обстріл потрапили два поселення: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському — поранили одну людину. У Нью-Йорку Торецької громади поранено 2 людини, ще 1 людина поранена у Курахівці.

Згодом у прокуратурі уточнили, що 29 червня російські війська вдарили по Краматорському, Бахмутському й Покровському районах.

В результаті ракетного обстрілу селища Зарічне в приватному будинку загинули троє людей: жінки 44 і 64 років та 40-річний чоловік. Також зазнав смертельних травм 59-річний мешканець селища Нью-Йорк.

ВІДЕО ДНЯ

Ще семеро цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Зокрема, у м. Торецьку внаслідок нанесеного ворогом авіаудару, попередньо, "КАБ-250", у домоволодінні дістали осколкові поранення ніг чоловік та жінка 60 років. Крім того, травмовано двох місцевих жительок у селищі Нью-Йорк. Одна з них перебуває у важкому стані. Ще двоє чоловіків 51 та 65 років та 56-річна жінка зазнали травм під час атак окупантів на селища Торське, Курахівку й Щербинівку.

В населених пунктах пошкоджено вибуховими хвилями та вогнем приватні домогосподарства.