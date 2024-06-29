Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

РФ массированно обстреляла Донецкую область: 4 убитых и 7 раненых

Роман Петренко, Катерина ТищенкоСуббота, 29 июня 2024, 16:10
РФ массированно обстреляла Донецкую область: 4 убитых и 7 раненых
фото: ОВА

В результате российских обстрелов Донетчины в субботу погибли четверо мирных жителей, еще 7 получили ранения.

Источник: Донецкая ОВА, Донецкая областная прокуратура

Детали: Сначала в ОВА сообщали, что в Лиманской громаде под обстрел попали два поселения: в Заречном россияне убили трех человек, в Торском – ранили одного человека. В Нью-Йорке Торецкой громады ранены 2 человека, еще 1 человек ранен в Кураховке.

Реклама:

Впоследствии в прокуратуре уточнили, что 29 июня российские войска ударили по Краматорскому, Бахмутскому и Покровскому районам.

В результате ракетного обстрела поселка Заречное в частном доме погибли три человека: женщины 44 и 64 лет и 40-летний мужчина. Также получил смертельные травмы 59-летний житель поселка Нью-Йорк.

Еще семеро гражданских получили телесные повреждения различной степени тяжести.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, в г. Торецке в результате нанесенного врагом авиаудара, предварительно, "КАБ-250", в домовладении получили осколочные ранения ног мужчина и женщина 60 лет. Кроме того, травмированы две местные жительницы в поселке Нью-Йорк. Одна из них находится в тяжелом состоянии. Еще двое мужчин 51 и 65 лет и 56-летняя женщина получили травмы во время атак оккупантов на поселки Торское, Кураховку и Щербиновку.

В населенных пунктах повреждены взрывными волнами и огнем частные домохозяйства.

Темы: Донецкая областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

В Киеве открыли выставку спасенного от оккупантов "скифского золота"

В Украине существует риск скачка цен - Минэкономики

Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я

Зеленский объяснил, почему сложно на фронте: 14 бригад резерва стоят без оружия

видеоУникальная спецоперация: защитники спасли из оккупации морпеха, который больше года был в плену

Все новости...
Донецкая область
Враг сбросил авиабомбы на поселок Нью-Йорк: 4 погибших, 8-летний ребенок в тяжелом состоянии
Россияне из "Ураганов" ударили по Кураховому: есть погибшие и раненые
Военные показали, как армия РФ уничтожает Часов Яр "Солнцепеками"
Последние новости
19:50
Опросы показывают, что ультраправые во Франции не получат абсолютного большинства
19:41
Евро-2024Не показали весь свой потенциал: Ребров подвел итоги выступления сборной Украины на Евро
19:29
В Австралии полиция обнаружила останки 12-летней девочки, которую во время купания в водоеме похитил крокодил
19:28
Оккупанты ударили дроном по двум гражданским в Херсоне
19:07
Доля воздушных тревог во время работы торговых центров снизилась до 11%
19:03
В Ворохте на Прикарпатье местные напали на блокпост ТЦК, потому что тот "отпугивал туристов"
18:36
Nvidia заработает 12 миллиардов долларов на чипах ИИ в Китае в 2024 году, несмотря на контроль США
18:30
В Киевской области женщина сбросила собаку с моста: волонтеры спасли животное и назвали Горошинкой
18:25
СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву
18:11
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: мир через посредников и Раду его не устраивает
Все новости...
Реклама:
Реклама: