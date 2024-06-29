РФ массированно обстреляла Донецкую область: 4 убитых и 7 раненых

В результате российских обстрелов Донетчины в субботу погибли четверо мирных жителей, еще 7 получили ранения.

Источник: Донецкая ОВА, Донецкая областная прокуратура

Детали: Сначала в ОВА сообщали, что в Лиманской громаде под обстрел попали два поселения: в Заречном россияне убили трех человек, в Торском – ранили одного человека. В Нью-Йорке Торецкой громады ранены 2 человека, еще 1 человек ранен в Кураховке.

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Впоследствии в прокуратуре уточнили, что 29 июня российские войска ударили по Краматорскому, Бахмутскому и Покровскому районам.

В результате ракетного обстрела поселка Заречное в частном доме погибли три человека: женщины 44 и 64 лет и 40-летний мужчина. Также получил смертельные травмы 59-летний житель поселка Нью-Йорк.

Еще семеро гражданских получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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В частности, в г. Торецке в результате нанесенного врагом авиаудара, предварительно, "КАБ-250", в домовладении получили осколочные ранения ног мужчина и женщина 60 лет. Кроме того, травмированы две местные жительницы в поселке Нью-Йорк. Одна из них находится в тяжелом состоянии. Еще двое мужчин 51 и 65 лет и 56-летняя женщина получили травмы во время атак оккупантов на поселки Торское, Кураховку и Щербиновку.

В населенных пунктах повреждены взрывными волнами и огнем частные домохозяйства.