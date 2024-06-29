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Кулеба обговорив із представником Китаю відновлення миру в Україні

Катерина ТищенкоСубота, 29 червня 2024, 16:52
Кулеба обговорив із представником Китаю відновлення миру в Україні
Дмитро Кулеба і У Хунбо, фото з Х українського міністра

Глава МЗС України Дмитро Кулеба і спецпредставник уряду Китаю з європейських справ У Хунбо під час зустрічі в Хорватії обмінялися думками щодо подальших зусиль з відновлення справедливого і тривалого миру в Україні.

Джерело: Кулеба у соцмережі Х

Пряма мова: "У кулуарах Дубровницького форуму в Хорватії я зустрівся зі спеціальним представником китайського уряду з європейських справ У Хунбо.

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Я поінформував його про перший Саміт миру, який відбувся у Швейцарії. Ми обмінялися думками щодо подальших зусиль з відновлення справедливого і тривалого миру в Україні на основі поваги до Статуту ООН та міжнародного права".

Деталі: Кулеба додав, що Україна та Китай "продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку".

"Я наголосив на важливості стратегічного бачення наших відносин як з двосторонньої перспективи, так і через призму майбутнього членства України в Європейському Союзі", – додав глава МЗС.

Теми: Кулеба ДмитроКитай
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