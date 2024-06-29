Кулеба обговорив із представником Китаю відновлення миру в Україні

Дмитро Кулеба і У Хунбо, фото з Х українського міністра

Глава МЗС України Дмитро Кулеба і спецпредставник уряду Китаю з європейських справ У Хунбо під час зустрічі в Хорватії обмінялися думками щодо подальших зусиль з відновлення справедливого і тривалого миру в Україні.

Джерело: Кулеба у соцмережі Х

Пряма мова: "У кулуарах Дубровницького форуму в Хорватії я зустрівся зі спеціальним представником китайського уряду з європейських справ У Хунбо.

Реклама:

Я поінформував його про перший Саміт миру, який відбувся у Швейцарії. Ми обмінялися думками щодо подальших зусиль з відновлення справедливого і тривалого миру в Україні на основі поваги до Статуту ООН та міжнародного права".

Деталі: Кулеба додав, що Україна та Китай "продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку".

"Я наголосив на важливості стратегічного бачення наших відносин як з двосторонньої перспективи, так і через призму майбутнього членства України в Європейському Союзі", – додав глава МЗС.