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Кулеба обсудил с представителем Китая восстановление мира в Украине

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июня 2024, 16:52
Кулеба обсудил с представителем Китая восстановление мира в Украине
Дмитрий Кулеба и У Хунбо, фото из Х украинского министра

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и спецпредставитель правительства Китая по европейским делам У Хунбо во время встречи в Хорватии обменялись мнениями относительно дальнейших усилий по восстановлению справедливого и прочного мира в Украине.

Источник: Кулеба в соцсети Х

Прямая речь: "В кулуарах Дубровницкого форума в Хорватии я встретился со специальным представителем китайского правительства по европейским делам У Хунбо.

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Я проинформировал его о первом Саммите мира, который состоялся в Швейцарии. Мы обменялись мнениями относительно дальнейших усилий по восстановлению справедливого и прочного мира в Украине на основе уважения Устава ООН и международного права".

Детали: Кулеба добавил, что Украина и Китай "будут продолжать диалог по вопросам мира и развития".

"Я подчеркнул важность стратегического видения наших отношений как с двусторонней перспективы, так и через призму будущего членства Украины в Европейском Союзе", - добавил глава МИД.

Темы: Кулеба ДмитрийКитай
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