Кулеба обговорив із міністром Північної Македонії підготовку безпекової угоди

Кулеба і Тимчо Муцунський, фото з Х Кулеби

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі з новопризначеним міністром закордонних справ Північної Македонії Тимчо Муцунським обговорив підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Джерело: Кулеба у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: За його словами, на переговорах у Хорватії йшлося про шляхи розширення двосторонньої співпраці та просування процесу вступу України і Північної Македонії до ЄС.

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"Ми також зосередилися на підготовці нашої двосторонньої угоди про безпеку", – розповів Кулеба.

Що передувало: 27 червня у Брюсселі відбулося підписання одразу трьох нових безпекових угод України – з Євросоюзом, Естонією та Литвою.

Очікують, що до саміту НАТО в липні Україна підпише угоду про безпеку з Польщею.