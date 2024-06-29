Кулеба обговорив із міністром Північної Македонії підготовку безпекової угоди
Глава МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі з новопризначеним міністром закордонних справ Північної Македонії Тимчо Муцунським обговорив підготовку двосторонньої безпекової угоди.
Джерело: Кулеба у соцмережі Х, пише "Європейська правда"
Деталі: За його словами, на переговорах у Хорватії йшлося про шляхи розширення двосторонньої співпраці та просування процесу вступу України і Північної Македонії до ЄС.
"Ми також зосередилися на підготовці нашої двосторонньої угоди про безпеку", – розповів Кулеба.
Що передувало: 27 червня у Брюсселі відбулося підписання одразу трьох нових безпекових угод України – з Євросоюзом, Естонією та Литвою.
Очікують, що до саміту НАТО в липні Україна підпише угоду про безпеку з Польщею.