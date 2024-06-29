Кулеба обсудил с министром Северной Македонии подготовку соглашения по безопасности

Кулеба и Тимчо Муцунский, фото из Х Кулебы

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время встречи с новоназначенным министром иностранных дел Северной Македонии Тимчо Муцунским обсудил подготовку двустороннего соглашения по безопасности.

Источник: Кулеба в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: По его словам, на переговорах речь шла о путях расширения двустороннего сотрудничества и продвижения процесса вступления Украины и Северной Македонии в ЕС.

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"Мы также сосредоточились на подготовке нашего двустороннего соглашения о безопасности", – рассказал Кулеба.

Что предшествовало: 27 июня в Брюсселе состоялось подписание сразу трех новых соглашений по безопасности Украины – с Евросоюзом, Эстонией и Литвой.

Ожидается, что до саммита НАТО в июле Украина подпишет соглашение о безопасности с Польшей.