Біля Запоріжжя знову сталися вибухи – ОВА
Субота, 29 червня 2024, 17:54
Біля Запоріжжя вдруге за день пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров, Повітряні сили ЗСУ, Суспільне
Пряма мова Федорова: "Росіяни знову атакують область. Вибух за містом".
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Деталі: О 17:53 Федоров повідомив про ще один вибух.
О 17:16 у Запорізькій та низці інших областей було оголошено ракетну небезпеку.
Суспільне повідомило, що в Запоріжжі пролунав вибух.
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Що передувало: Російські війська у суботу вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Запорізькій області.