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Біля Запоріжжя знову сталися вибухи – ОВА

Катерина ТищенкоСубота, 29 червня 2024, 17:54
Біля Запоріжжя знову сталися вибухи – ОВА
Іван Федоров, фото з Facebook

Біля Запоріжжя вдруге за день пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров, Повітряні сили ЗСУ, Суспільне

Пряма мова Федорова: "Росіяни знову атакують область. Вибух за містом".

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Деталі: О 17:53 Федоров повідомив про ще один вибух.

О 17:16 у Запорізькій та низці інших областей було оголошено ракетну небезпеку.

Суспільне повідомило, що в Запоріжжі пролунав вибух.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Російські війська у суботу вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Запорізькій області.

Теми: ЗапоріжжяЗапорізька областьвибухракетний удар
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