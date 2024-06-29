Біля Запоріжжя знову сталися вибухи – ОВА

Біля Запоріжжя вдруге за день пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров, Повітряні сили ЗСУ, Суспільне

Пряма мова Федорова: "Росіяни знову атакують область. Вибух за містом".

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Деталі: О 17:53 Федоров повідомив про ще один вибух.

О 17:16 у Запорізькій та низці інших областей було оголошено ракетну небезпеку.

Суспільне повідомило, що в Запоріжжі пролунав вибух.

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Що передувало: Російські війська у суботу вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Запорізькій області.