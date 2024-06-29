Возле Запорожья снова произошли взрывы – ОВА

Возле Запорожья второй раз за день прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, Воздушные силы ВСУ, Суспільне

Прямая речь Федорова: "Россияне снова атакуют область. Взрыв за городом".

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Детали: В 17:53 Федоров сообщил о еще одном взрыве.

В 17:16 в Запорожской и ряде других областей была объявлена ракетная опасность.

Суспільне сообщило, что в Запорожье прогремел взрыв.

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Что предшествовало: Российские войска в субботу ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области.