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Стефанішина: Уряд Орбана – специфічна група людей, але ми бачимо успіх

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоСубота, 29 червня 2024, 18:31
Стефанішина: Уряд Орбана – специфічна група людей, але ми бачимо успіх
Ольга Стефанішина, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україні вдалося досягти успіху у відносинах з Угорщиною, водночас вона назвала уряд Віктора Орбана "специфічною групою людей".

Джерело: Стефанішина у коментарі телеканалу "Ми Україна" в суботу, пише "Європейська правда"

Деталі: Віцепрем'єрка коментувала 11 вимог, які угорський уряд висунув Києву щодо політики у сфері нацменшин. Вона запевнила, що жодних зазіхань на територіальну цілісність України з боку угорського уряду "немає і не було", і це "абсолютно не є предметом розмови". 

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Разом з тим Стефанішина зазначила, що угорська влада й конкретно уряд прем‘єра Орбана – "це дуже специфічна група людей, які мають специфічні підходи до перемовин", проте навіть з ними вдалось досягнути успіху. 

Пряма мова: "Є діалог, він не простий, є специфіка, але ми робимо свій вклад в наше європейське майбутнє… Ми розбудовуємо двосторонні відносини, і ми бачимо успіх. 

Лише менше як пів року пройшло від того, як президент наш намагався організувати зустріч з Орбаном в Аргентині, якої він не хотів, до того, як два дні тому прем’єр-міністр Орбан шукав можливості переговорити з президентом Зеленським і вирішити декілька важливих питань".

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Що передувало: За даними "ЄП" Віктор Орбан уже наступного тижня може зустрітись із Володимиром Зеленським, аби зробити крок до налагодження відносин між Києвом і Будапештом під тиском з боку ЄС.

Детально у статті: Саміт з українським акцентом: як у ЄС "мирили" Орбана із Зеленським і ділили посади.

Теми: УгорщинаОрбанКабінет міністрів
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