Стефанишина: Правительство Орбана – специфическая группа людей, но мы видим успех

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украине удалось достичь успеха в отношениях с Венгрией, в то же время она назвала правительство Виктора Орбана "специфической группой людей".

Источник: Стефанишина в комментарии телеканалу "Мы Украина" в субботу, пишет "Европейская правда"

Детали: Стефанишина комментировала 11 требований, которые венгерское правительство выдвинуло Киеву относительно политики в сфере нацменьшинств. Она заверила, что никаких посягательств на территориальную целостность Украины со стороны венгерского правительства "нет и не было", и это "абсолютно не является предметом разговора".

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Вместе с тем Стефанишина отметила, что венгерская власть и конкретно правительство премьера Орбана – "это очень специфическая группа людей, которые имеют специфические подходы к переговорам", однако даже с ними удалось достичь успеха.

Прямая речь: "Есть диалог, он не простой, есть специфика, но мы делаем свой вклад в наше европейское будущее... Мы развиваем двусторонние отношения, и мы видим успех.

Лишь менее полугода прошло от того, как президент наш пытался организовать встречу с Орбаном в Аргентине, которой он не хотел, до того, как два дня назад премьер-министр Орбан искал возможности переговорить с президентом Зеленским и решить несколько важных вопросов".

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Что предшествовало: По данным "ЕП" Виктор Орбан уже на следующей неделе может встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между Киевом и Будапештом под давлением со стороны ЕС.

Подробно в статье: Саммит с украинским акцентом: как в ЕС "мирили" Орбана с Зеленским и делили должности.