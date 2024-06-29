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В МОУ розповіли, скільки території України вдалося очистити від мін

Валентина РоманенкоСубота, 29 червня 2024, 18:49
В МОУ розповіли, скільки території України вдалося очистити від мін
ілюстративне фото

Вже 30 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій України визнали такими, що не містять доказів наявності забруднення вибухонебезпечними предметами. За даними Міноборони, це більш ніж 17% від попередньої оцінки забруднення.

Джерело: начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони полковник Руслан Берегуля, якого цитує пресслужба МОУ

Пряма мова: "Сьогодні завдяки нашій спільній роботі площа забруднених територій вже зменшилась на 30 тисяч квадратних кілометрів. Це означає, що на цих територіях не було виявлено або було знешкоджено виявлені вибухонебезпечні предмети".

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Деталі: Берегуля також підкреслив, що наразі найбільш забрудненими залишаються Херсонська, Харківська та Миколаївська області, де сумарно сталось понад 50% всіх інцидентів із вибухонебезпечними предметами серед цивільного населення.

За його словами, під час проведення заходів розмінування застосовується комплексний підхід, який серед іншого передбачає проведення хімічного аналізу ґрунтів земель сільськогосподарського призначення на наявність небезпечних речовин. Надалі власникам таких земель або територіальним громадам надаються відповідні рекомендації щодо їх подальшого використання у сільськогосподарських цілях.

Представник МО України також зазначив, що наразі для розмінування деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів, групи розмінування сил безпеки та оборони, а також оператори протимінної діяльності використовують 78 машин механізованого розмінування як вітчизняного, так і іноземного виробництва.

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Довідково: Початково площу потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами деокупованих територій в Україні оцінювали в 174 тисячі квадратних кілометрів, з них 14 тисяч квадратних кіломентрів – це водні акваторії.

Теми: розмінуваннявійна
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