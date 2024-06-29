В МОУ рассказали, сколько территории Украины удалось очистить от мин

Уже 30 тысяч квадратных километров деоккупированных территорий Украины признали такими, которые не содержат доказательств наличия загрязнения взрывоопасными предметами. По данным Минобороны, это более чем 17% от предварительной оценки загрязнения.

Источник: начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны полковник Руслан Берегуля, которого цитирует пресс-служба МОУ

Прямая речь: "Сегодня благодаря нашей совместной работе площадь загрязненных территорий уже уменьшилась на 30 тысяч квадратных километров. Это означает, что на этих территориях не было обнаружено или были обезврежены обнаруженные взрывоопасные предметы".

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Детали: Берегуля также подчеркнул, что сейчас наиболее загрязненными остаются Херсонская, Харьковская и Николаевская области, где суммарно произошло более 50% всех инцидентов с взрывоопасными предметами среди гражданского населения.

По его словам, при проведении мероприятий разминирования применяется комплексный подход, который среди прочего предусматривает проведение химического анализа почв земель сельскохозяйственного назначения на наличие опасных веществ. В дальнейшем владельцам таких земель или территориальным общинам предоставляются соответствующие рекомендации по их дальнейшему использованию в сельскохозяйственных целях.

Представитель МО Украины также отметил, что сейчас для разминирования деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов, группы разминирования сил безопасности и обороны, а также операторы противоминной деятельности используют 78 машин механизированного разминирования как отечественного, так и иностранного производства.

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Справка: Изначально площадь потенциально загрязненных взрывоопасными предметами деоккупированных территорий в Украине оценивали в 174 тысячи квадратных километров, из них 14 тысяч квадратных киломентров - это водные акватории.