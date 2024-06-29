Глава МЗС Польщі пропонує конфіскувати 300 млрд росактивів, щоб вигравати у грі на ескалацію

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що Захід все ще може перемогти російського правителя Володимира Путіна, зокрема навчившись вигравати у грі на ескалацію.

Джерело: Сікорський під час лекції в британському Фонді Дітчлі, пише "Європейська правда" з посиланням на акаунт міністра в соцмережі Х

Деталі: Сікорський зазначив, що Путін "виграє цю війну, якщо ми його не зупинимо". Та він висловив переконання, що Захід зможе це зробити.

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"Всупереч своїй божевільній пропаганді, Росія не є непереможною. Вона програла частину своїх воєн. Кремль можна зупинити і навіть перемогти – ми просто забули про це. Рональд Рейган казав, що його стратегія щодо Радянського Союзу була простою, якщо не сказати спрощеною: "Ми виграємо, а вони програють". Мені подобається такий підхід", – зауважив міністр.

Для переваги над РФ, за його словами, потрібно заново навчитися вигравати в грі на ескалацію.

"Наприклад, ми могли б конфіскувати всі 300 мільярдів євро російських суверенних активів. Путін їх вже списав, він не сподівається їх повернути. Але він також не думає, що нам вистачить сили їх забрати. Поки що ми доводимо, що він має рацію", – констатував глава польського МЗС.

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Він додав, що Путін шкодує через розпад Радянського Союзу і тепер вирішив провести матч-реванш, кидаючи виклик "нашим цінностям, нашій безпеці і нашому способу життя".

"Наше завдання полягає в тому, щоб запобігти більш широкому конфлікту, але також і в тому, щоб перемогти. Разом, як частина міжнародного альянсу демократій, ми можемо це зробити", – зазначив Сікорський.

Якщо Росія переможе, хронічна нестабільність пошириться не лише на Європу, але й на весь світ, даючи додаткове паливо для глобальної коаліції диктатур, застеріг глава польського МЗС.

Що передувало: Нещодавно Сікорський потролив страхи Путіна про "втрату Росією державності" у разі поразки в Україні.

Він також наголошував, що Путін може закінчити розв’язану ним війну в Україні "за п'ять хвилин".