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Глава МИД Польши предлагает конфисковать 300 млрд росактивов, чтобы выигрывать в игре на эскалацию

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоСуббота, 29 июня 2024, 21:25
Глава МИД Польши предлагает конфисковать 300 млрд росактивов, чтобы выигрывать в игре на эскалацию
Радослав Сикорский, фото Getty Images

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что Запад все еще может победить российского правителя Владимира Путина, в частности научившись выигрывать в игре на эскалацию.

Источник: Сикорский во время лекции в британском Фонде Дитчли, пишет "Европейская правда" со ссылкой на аккаунт министра в соцсети Х

Детали: Сикорский отметил, что Путин "выиграет эту войну, если мы его не остановим". Но он выразил убеждение, что Запад сможет это сделать.

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"Вопреки своей безумной пропаганде, Россия не является непобедимой. Она проиграла часть своих войн. Кремль можно остановить и даже победить – мы просто забыли об этом.

Рональд Рейган говорил, что его стратегия в отношении Советского Союза была простой, если не сказать упрощенной: "Мы выиграем, а они проиграют". Мне нравится такой подход", – отметил Сикорский.

Для преимущества над РФ, по его словам, нужно заново научиться выигрывать в игре на эскалацию.

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"Например, мы могли бы конфисковать все 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Путин их уже списал, он не надеется их вернуть. Но он также не думает, что нам хватит силы их забрать. Пока что мы доказываем, что он прав", – констатировал глава польского МИД.

Он добавил, что Путин сожалеет о распаде Советского Союза и теперь решил провести матч-реванш, бросая вызов "нашим ценностям, нашей безопасности и нашему образу жизни".

"Наша задача состоит в том, чтобы предотвратить более широкий конфликт, но также и в том, чтобы победить. Вместе, как часть международного альянса демократий, мы можем это сделать", – отметил Сикорский.

Если Россия победит, хроническая нестабильность распространится не только на Европу, но и на весь мир, давая дополнительное топливо для глобальной коалиции диктатур, предостерег глава польского МИД.

Что предшествовало: Недавно Сикорский потроллил страхи Путина о "потере Россией государственности" в случае поражения в Украине.

Он также отмечал, что Путин может закончить развязанную им войну в Украине "за пять минут".

Темы: ПольшаРосcиявойна
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