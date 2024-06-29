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Росіяни обстріляли Дергачі на Харківщині: є поранені, пошкоджено 25 будинків і підприємство

Катерина ТищенкоСубота, 29 червня 2024, 21:59
Росіяни обстріляли Дергачі на Харківщині: є поранені, пошкоджено 25 будинків і підприємство
Дергачі після обстрілу 29 червня, фото міської ради

Внаслідок удару російських військ по місту Дергачі Харківської області в суботу постраждало троє людей.

Джерело: начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко у Telegram

Дергачі після обстрілу 29 червня, фото міської ради
Дергачі після обстрілу 29 червня, фото міської ради

Дослівно: "Сьогодні ворог завдав найбільш масованого удару по Дергачах, починаючи з 2022 року.

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За оновленою інформацією, на місто було скинуто 4 авіабомби (попередньо – УМПБ Д-30). Уламкових поранень зазнали двоє чоловіків 68-ми та 75-ти років, які госпіталізовані до лікарні.

Ще одна 71-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Також постраждали домашні тварини".

 

Деталі: Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 3 п’ятиповерхових, 2 двоповерхових та 20 приватних будинків, а також господарчі споруди, гаражний кооператив і автівки місцевих мешканців, одне з цивільних підприємств.

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Частково зруйновано лінії електропередач.

Теми: Харківська областьвійна
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