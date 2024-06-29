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Россияне обстреляли Дергачи на Харьковщине: есть раненые, повреждены 25 домов и предприятие

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июня 2024, 21:59
Россияне обстреляли Дергачи на Харьковщине: есть раненые, повреждены 25 домов и предприятие
Дергачи после обстрела 29 июня, фото городского совета

В результате удара российских войск по городу Дергачи Харьковской области в субботу пострадали три человека.

Источник: начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко в Telegram

Дергачи после обстрела 29 июня, фото городского совета
Дергачи после обстрела 29 июня, фото городского совета

Дословно: "Сегодня враг нанес наиболее массированный удар по Дергачам, начиная с 2022 года.

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По обновленной информации, на город было сброшено 4 авиабомбы (предварительно – УМПБ Д-30). Осколковые ранения получили двое мужчин 68-ми и 75-ти лет, которые госпитализированы в больницу.

Еще одна 71-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Также пострадали домашние животные".

 

Детали: В результате обстрела повреждены по меньшей мере 3 пятиэтажных, 2 двухэтажных и 20 частных домов, а также хозяйственные постройки, гаражный кооператив и автомобили местных жителей, одно из гражданских предприятий.

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Частично разрушены линии электропередач.

Темы: Харьковская областьвойна
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