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Росіяни у суботу вбили жителя Херсонщини, ще 3 поранили

Катерина ТищенкоСубота, 29 червня 2024, 22:32
Росіяни у суботу вбили жителя Херсонщини, ще 3 поранили
Одрадокам’янка, скріншот deepstatemap

Внаслідок російських обстрілів у суботу загинув житель Одрадокам’янки, поранено жителів населених пунктів Козацьке, Михайлівка і Комишани.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська ОДА у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Сьогодні зранку окупанти з безпілотника атакували мешканця Одрадокам’янки. 67-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям…

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Також ввечері ворог з артилерії обстріляв село Козацьке Каховського району. Внаслідок чого постраждала жінка, 76 років. В неї – мінно-вибухова травма, уламкове поранення шиї та легені. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Близько 19:00 росіяни FPV-дроном атакували житловий будинок у Михайлівці Бериславського району. Потерпілих внаслідок вибуху немає. Інформація щодо пошкоджень встановлюється".

Деталі: Водночас Херсонська ОДА повідомила, що в селищі Комишани російські війська поцілили по одному з фермерських господарств.

ВІДЕО ДНЯ

Під ворожий удар потрапила 63-річна жінка. Вона самостійно звернулась до лікарні по допомогу.

Теми: Херсонська областьвійна
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