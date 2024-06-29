Росіяни у суботу вбили жителя Херсонщини, ще 3 поранили

Внаслідок російських обстрілів у суботу загинув житель Одрадокам’янки, поранено жителів населених пунктів Козацьке, Михайлівка і Комишани.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська ОДА у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Сьогодні зранку окупанти з безпілотника атакували мешканця Одрадокам’янки. 67-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям…

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Також ввечері ворог з артилерії обстріляв село Козацьке Каховського району. Внаслідок чого постраждала жінка, 76 років. В неї – мінно-вибухова травма, уламкове поранення шиї та легені. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Близько 19:00 росіяни FPV-дроном атакували житловий будинок у Михайлівці Бериславського району. Потерпілих внаслідок вибуху немає. Інформація щодо пошкоджень встановлюється".

Деталі: Водночас Херсонська ОДА повідомила, що в селищі Комишани російські війська поцілили по одному з фермерських господарств.

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Під ворожий удар потрапила 63-річна жінка. Вона самостійно звернулась до лікарні по допомогу.